2.16
Tajani negli Usa per summit su minerali
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani
è atterrato a Washington per partecipa-
re nella mattinata alla prima riunione
ministeriale sui mineral critici pro-
mossa e convocata dall'amministrazione
di Donald Trump.
Oltre al titolare della Farnesina,al
dipartimento di Stato Usa, ci saranno
il vice presidente JD Vance,il segreta-
rio di Stato Marco Rubio e i rappresen-
tanti di una ventina di Paesi coinvol-
ti dagli Stati Uniti per contrastare il
predominio della Cina in un campo cru-
ciale per l'economia mondiale.