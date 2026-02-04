2.16 Tajani negli Usa per summit su minerali Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato a Washington per partecipa- re nella mattinata alla prima riunione ministeriale sui mineral critici pro- mossa e convocata dall'amministrazione di Donald Trump. Oltre al titolare della Farnesina,al dipartimento di Stato Usa, ci saranno il vice presidente JD Vance,il segreta- rio di Stato Marco Rubio e i rappresen- tanti di una ventina di Paesi coinvol- ti dagli Stati Uniti per contrastare il predominio della Cina in un campo cru- ciale per l'economia mondiale.