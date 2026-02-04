Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
04/02/2026 02:16
Tajani negli Usa per summit su minerali 
   2.16                                 
 Tajani negli Usa per summit su minerali
 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani
 è atterrato a Washington per partecipa-
 re nella mattinata alla prima riunione 
 ministeriale sui mineral critici pro-  
 mossa e convocata dall'amministrazione 
 di Donald Trump.                       

 Oltre al titolare della Farnesina,al   
 dipartimento di Stato Usa, ci saranno  
 il vice presidente JD Vance,il segreta-
 rio di Stato Marco Rubio e i rappresen-
 tanti di una ventina di Paesi  coinvol-
 ti dagli Stati Uniti per contrastare il
 predominio della Cina in un campo  cru-
 ciale per l'economia mondiale.

Torna Indietro