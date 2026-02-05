Televideo.Rai.it

05/02/2026 13:23
 Olimpiadi, Mattarella parla agli atleti
 "Grazie per l'impegno che mettete, gra-
 zie in anticipo perché renderete onore 
 al tricolore, alla nostra bandiera e ai
 nostri colori.In bocca al lupo" Così il
 presidente Mattarella,rivolgendosi agli
 atleti italiani presenti al Villaggio  
 olimpico a Milano.                     

 "La prima competizione è con se stessi 
 e con i propri limiti per superarsi,per
 migliorarsi. E' una competizione che dà
 nel mondo uno spettacolo di straordina-
 rio valore, di convivenza, di amicizia,
 di umanità, di serietà", ha aggiunto   
 il capo dello Stato.

