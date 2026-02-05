|
13.23
Olimpiadi, Mattarella parla agli atleti
"Grazie per l'impegno che mettete, gra-
zie in anticipo perché renderete onore
al tricolore, alla nostra bandiera e ai
nostri colori.In bocca al lupo" Così il
presidente Mattarella,rivolgendosi agli
atleti italiani presenti al Villaggio
olimpico a Milano.
"La prima competizione è con se stessi
e con i propri limiti per superarsi,per
migliorarsi. E' una competizione che dà
nel mondo uno spettacolo di straordina-
rio valore, di convivenza, di amicizia,
di umanità, di serietà", ha aggiunto
il capo dello Stato.