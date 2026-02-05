13.23 Olimpiadi, Mattarella parla agli atleti "Grazie per l'impegno che mettete, gra- zie in anticipo perché renderete onore al tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori.In bocca al lupo" Così il presidente Mattarella,rivolgendosi agli atleti italiani presenti al Villaggio olimpico a Milano. "La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi,per migliorarsi. E' una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordina- rio valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà", ha aggiunto il capo dello Stato.