14.37
Bce lascia tassi invariati al 2%
La Banca centrale europea lascia il
tasso sui depositi invariato al 2%. Il
tasso sui rifinanziamenti principali
resta al 2,15%, quello sui prestiti
marginali al 2,40%. I tassi si manten-
gono al livello di giugno 2025.
Il Consiglio direttivo è determinato
ad assicurare che l'inflazione si sta-
bilizzi "sull'obiettivo del 2% a medio
termine". L'economia, si legge in un
comunicato, "continua a mostrare buona
capacità di tenuta in un difficile con-
testo mondiale". Ma "le prospettive so-
no ancora incerte".