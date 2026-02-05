Televideo.Rai.it

05/02/2026 14:37
Bce lascia tassi invariati al 2% 
 La Banca centrale europea lascia il    
 tasso sui depositi invariato al 2%. Il 
 tasso sui rifinanziamenti principali   
 resta al 2,15%, quello sui prestiti    
 marginali al 2,40%. I tassi si manten- 
 gono al livello di giugno 2025.        

 Il Consiglio direttivo è determinato   
 ad assicurare che l'inflazione si sta- 
 bilizzi "sull'obiettivo del 2% a medio 
 termine". L'economia, si legge in un   
 comunicato, "continua a mostrare buona 
 capacità di tenuta in un difficile con-
 testo mondiale". Ma "le prospettive so-
 no ancora incerte".

