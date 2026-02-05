Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
05/02/2026 21:12
Sicurezza, Pd e M5s: propaganda e fuffa 
  21.12                                 
 Sicurezza, Pd e M5s: propaganda e fuffa
 "L'ennesimo decreto Sicurezza approvato
 dal Consiglio dei ministri si presenta 
 per quello che è: propaganda politica, 
 costruita sullo scontro e sull'uso     
 sistematico della paura". Così Boccia, 
 capogruppo Pd al Senato.               

 "E' incredibile che il governo Meloni  
 pensi di sopperire al fallimento sulla 
 sicurezza con il solito approccio      
 securitario che ha già fatto danni     
 senza portare risultati utili ai citta-
 dini".Sono "norme fuffa o liberticide",
 affermano diversi parlamentari M5s.

Torna Indietro