|
21.12
Sicurezza, Pd e M5s: propaganda e fuffa
"L'ennesimo decreto Sicurezza approvato
dal Consiglio dei ministri si presenta
per quello che è: propaganda politica,
costruita sullo scontro e sull'uso
sistematico della paura". Così Boccia,
capogruppo Pd al Senato.
"E' incredibile che il governo Meloni
pensi di sopperire al fallimento sulla
sicurezza con il solito approccio
securitario che ha già fatto danni
senza portare risultati utili ai citta-
dini".Sono "norme fuffa o liberticide",
affermano diversi parlamentari M5s.