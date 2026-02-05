21.12 Sicurezza, Pd e M5s: propaganda e fuffa "L'ennesimo decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri si presenta per quello che è: propaganda politica, costruita sullo scontro e sull'uso sistematico della paura". Così Boccia, capogruppo Pd al Senato. "E' incredibile che il governo Meloni pensi di sopperire al fallimento sulla sicurezza con il solito approccio securitario che ha già fatto danni senza portare risultati utili ai citta- dini".Sono "norme fuffa o liberticide", affermano diversi parlamentari M5s.