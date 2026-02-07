Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
07/02/2026 08:15
Piogge e vento, sei Regioni "in giallo" 
   8.15                                 
 Piogge e vento, sei Regioni "in giallo"
 Anche il fine settimana sarà all'inse- 
 gna del maltempo su gran parte dell'   
 Italia. Meteo instabile, stavolta per  
 una perturbazione atlantica in arrivo  
 sul Mediterraneo dalle coste francesi. 
 Sei Regioni in giallo: Emilia Romagna, 
 Lazio, Umbria, Campania, Calabria e    
 Basilicata.                            

 Dopo le piogge di ieri, smottamenti,   
 allagamenti e disagi alla viabilità nel
 Cosentino, soprattutto in aree interne.
 In Campania chiusa per frana la SS 163 
 Amalfitana e la Costiera spezzata in 2.
 Rischio valanghe in Friuli V. Giulia.

Torna Indietro