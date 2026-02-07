|
8.15
Piogge e vento, sei Regioni "in giallo"
Anche il fine settimana sarà all'inse-
gna del maltempo su gran parte dell'
Italia. Meteo instabile, stavolta per
una perturbazione atlantica in arrivo
sul Mediterraneo dalle coste francesi.
Sei Regioni in giallo: Emilia Romagna,
Lazio, Umbria, Campania, Calabria e
Basilicata.
Dopo le piogge di ieri, smottamenti,
allagamenti e disagi alla viabilità nel
Cosentino, soprattutto in aree interne.
In Campania chiusa per frana la SS 163
Amalfitana e la Costiera spezzata in 2.
Rischio valanghe in Friuli V. Giulia.