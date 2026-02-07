8.15 Piogge e vento, sei Regioni "in giallo" Anche il fine settimana sarà all'inse- gna del maltempo su gran parte dell' Italia. Meteo instabile, stavolta per una perturbazione atlantica in arrivo sul Mediterraneo dalle coste francesi. Sei Regioni in giallo: Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Basilicata. Dopo le piogge di ieri, smottamenti, allagamenti e disagi alla viabilità nel Cosentino, soprattutto in aree interne. In Campania chiusa per frana la SS 163 Amalfitana e la Costiera spezzata in 2. Rischio valanghe in Friuli V. Giulia.