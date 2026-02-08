|
8.35
Meloni:nemico Paese chi contesta Giochi
Dopo il corteo a Milano contro i Giochi
e la presenza di agenti ICE, la premier
Meloni scrive sui social: "Migliaia e
migliaia di italiani stanno lavorando
perché tutto funzioni. Perché vogliono
che la loro Nazione faccia bella figura
e che sia ammirata e rispettata".
"Poi ci sono i nemici dell'Italia, che
manifestano'contro le Olimpiadi',facen-
do finire le immagini sulle tv di mezzo
mondo. Dopo che altri hanno tranciato
cavi per fermare i treni. Solidarietà a
forze ordine e a chi vedrà il suo lavo-
ro vanificato da questi delinquenti".