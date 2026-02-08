Televideo.Rai.it

08/02/2026 08:35
Meloni:nemico Paese chi contesta Giochi 
 Meloni:nemico Paese chi contesta Giochi
 Dopo il corteo a Milano contro i Giochi
 e la presenza di agenti ICE, la premier
 Meloni scrive sui social: "Migliaia e  
 migliaia di italiani stanno lavorando  
 perché tutto funzioni. Perché vogliono 
 che la loro Nazione faccia bella figura
 e che sia ammirata e rispettata".      

 "Poi ci sono i nemici dell'Italia, che 
 manifestano'contro le Olimpiadi',facen-
 do finire le immagini sulle tv di mezzo
 mondo. Dopo che altri hanno tranciato  
 cavi per fermare i treni. Solidarietà a
 forze ordine e a chi vedrà il suo lavo-
 ro vanificato da questi delinquenti".

