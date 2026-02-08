12.43 Papa: potere non dà futuro a umanità "Continuiamo a pregare per la pace. Le strategie di potenze economiche e mili- tari - ce lo insegna la storia - non danno futuro all'umanità. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli". Così Leone XIV all'Angelus. Il Papa ha poi pregato "per le popola- zioni in Portogallo, Marocco,Spagna, in particolare Grazalema in Andalusia, e Sud Italia, specialmente di Niscemi in Sicilia,colpite da inondazioni e frane" E "incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali".Poi, "dolore e preoc- cupazione per gli attacchi in Nigeria".