08/02/2026 12:43
Papa: potere non dà futuro a umanità 
 "Continuiamo a pregare per la pace. Le 
 strategie di potenze economiche e mili-
 tari - ce lo insegna la storia - non   
 danno futuro all'umanità. Il futuro sta
 nel rispetto e nella fratellanza tra i 
 popoli". Così Leone XIV all'Angelus.   

 Il Papa ha poi pregato "per le popola- 
 zioni in Portogallo, Marocco,Spagna, in
 particolare Grazalema in Andalusia, e  
 Sud Italia, specialmente di Niscemi in 
 Sicilia,colpite da inondazioni e frane"
 E "incoraggio le comunità a rimanere   
 unite e solidali".Poi, "dolore e preoc-
 cupazione per gli attacchi in Nigeria".

