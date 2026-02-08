|
12.43
Papa: potere non dà futuro a umanità
"Continuiamo a pregare per la pace. Le
strategie di potenze economiche e mili-
tari - ce lo insegna la storia - non
danno futuro all'umanità. Il futuro sta
nel rispetto e nella fratellanza tra i
popoli". Così Leone XIV all'Angelus.
Il Papa ha poi pregato "per le popola-
zioni in Portogallo, Marocco,Spagna, in
particolare Grazalema in Andalusia, e
Sud Italia, specialmente di Niscemi in
Sicilia,colpite da inondazioni e frane"
E "incoraggio le comunità a rimanere
unite e solidali".Poi, "dolore e preoc-
cupazione per gli attacchi in Nigeria".