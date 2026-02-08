Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
08/02/2026 14:40
Giochi,snowboard: Lucia Dalmasso bronzo 
  14.40                                 
 Giochi,snowboard: Lucia Dalmasso bronzo
 Lucia Dalmasso è medaglia di bronzo nel
 gigante parallelo di snowboard. Nella  
 'small final' la bellunese ha la meglio
 su Elisa Caffont nel derby che vale il 
 gradino più basso del podio. Le due az-
 zurre sono state superate in semifinale
 rispettivamente dall'austriaca Payer   
 (poi argento) e dalla ceca Maderova    
 (oro). La 28enne di Feltre,alla seconda
 Olimpiade, ha in bacheca quattro vitto-
 rie in Coppa del Mondo.                

 Delusione nella gara maschile. Fisch-  
 naller e Felicetti si fermano ai quarti
 Bormolini e March agli ottavi.

Torna Indietro