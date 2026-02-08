|
14.40
Giochi,snowboard: Lucia Dalmasso bronzo
Lucia Dalmasso è medaglia di bronzo nel
gigante parallelo di snowboard. Nella
'small final' la bellunese ha la meglio
su Elisa Caffont nel derby che vale il
gradino più basso del podio. Le due az-
zurre sono state superate in semifinale
rispettivamente dall'austriaca Payer
(poi argento) e dalla ceca Maderova
(oro). La 28enne di Feltre,alla seconda
Olimpiade, ha in bacheca quattro vitto-
rie in Coppa del Mondo.
Delusione nella gara maschile. Fisch-
naller e Felicetti si fermano ai quarti
Bormolini e March agli ottavi.