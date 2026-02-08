14.40 Giochi,snowboard: Lucia Dalmasso bronzo Lucia Dalmasso è medaglia di bronzo nel gigante parallelo di snowboard. Nella 'small final' la bellunese ha la meglio su Elisa Caffont nel derby che vale il gradino più basso del podio. Le due az- zurre sono state superate in semifinale rispettivamente dall'austriaca Payer (poi argento) e dalla ceca Maderova (oro). La 28enne di Feltre,alla seconda Olimpiade, ha in bacheca quattro vitto- rie in Coppa del Mondo. Delusione nella gara maschile. Fisch- naller e Felicetti si fermano ai quarti Bormolini e March agli ottavi.