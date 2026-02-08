Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
08/02/2026 17:48
Giochi, Lorello bronzo nel pattinaggio 
  17.48                                 
 Giochi, Lorello bronzo nel pattinaggio 
 Riccardo Lorello sale sul podio alla   
 prima partecipazione olimpica.Il 23enne
 milanese si prende il bronzo nei 5000m 
 del pattinaggio velocità con una prova 
 maiuscola. Davanti a lui il norvegese  
 Eitrem e il ceco Jilek. Subito dietro  
 Davide Ghiotto (bronzo a Pechino, ma   
 nei 10.000m): per il vicentino un 4°   
 posto benaugurante in vista delle pros-
 sime gare. Michele Malfatti, l'altro   
 italiano in gara, è 12°.               

 Lorello si è qualificato ai Giochi al  
 di fuori del ranking di Coppa del Mon- 
 do, in virtù dei migliori tempi.

Torna Indietro