17.48 Giochi, Lorello bronzo nel pattinaggio Riccardo Lorello sale sul podio alla prima partecipazione olimpica.Il 23enne milanese si prende il bronzo nei 5000m del pattinaggio velocità con una prova maiuscola. Davanti a lui il norvegese Eitrem e il ceco Jilek. Subito dietro Davide Ghiotto (bronzo a Pechino, ma nei 10.000m): per il vicentino un 4° posto benaugurante in vista delle pros- sime gare. Michele Malfatti, l'altro italiano in gara, è 12°. Lorello si è qualificato ai Giochi al di fuori del ranking di Coppa del Mon- do, in virtù dei migliori tempi.