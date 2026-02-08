|
17.48
Giochi, Lorello bronzo nel pattinaggio
Riccardo Lorello sale sul podio alla
prima partecipazione olimpica.Il 23enne
milanese si prende il bronzo nei 5000m
del pattinaggio velocità con una prova
maiuscola. Davanti a lui il norvegese
Eitrem e il ceco Jilek. Subito dietro
Davide Ghiotto (bronzo a Pechino, ma
nei 10.000m): per il vicentino un 4°
posto benaugurante in vista delle pros-
sime gare. Michele Malfatti, l'altro
italiano in gara, è 12°.
Lorello si è qualificato ai Giochi al
di fuori del ranking di Coppa del Mon-
do, in virtù dei migliori tempi.