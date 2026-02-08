|
22.10
Israele rafforza controllo Cisgiordania
I ministri israeliani Smotrich e Katz
hanno annunciato che il gabinetto per
la sicurezza ha approvato decisioni per
cambiare "drasticamente" la politica in
Cisgiordania,rafforzando il controllo
di Tel Aviv sul territorio,anche in si-
ti sensibili come Hebron.
Secondo una dichiarazione congiunta dei
ministri,le scelte "mirano a rimuovere
barriere vecchie,abrogare la legisla-
zione giordana discriminatoria e con-
sentire uno sviluppo accelerato degli
insediamenti sul territorio".