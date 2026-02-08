Televideo.Rai.it

08/02/2026 22:10
Israele rafforza controllo Cisgiordania 
 I ministri israeliani Smotrich e Katz  
 hanno annunciato che il gabinetto per  
 la sicurezza ha approvato decisioni per
 cambiare "drasticamente" la politica in
 Cisgiordania,rafforzando il controllo  
 di Tel Aviv sul territorio,anche in si-
 ti sensibili come Hebron.              

 Secondo una dichiarazione congiunta dei
 ministri,le scelte "mirano a rimuovere 
 barriere vecchie,abrogare la legisla-  
 zione giordana discriminatoria e con-  
 sentire uno sviluppo accelerato degli  
 insediamenti sul territorio".

