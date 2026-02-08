22.10 Israele rafforza controllo Cisgiordania I ministri israeliani Smotrich e Katz hanno annunciato che il gabinetto per la sicurezza ha approvato decisioni per cambiare "drasticamente" la politica in Cisgiordania,rafforzando il controllo di Tel Aviv sul territorio,anche in si- ti sensibili come Hebron. Secondo una dichiarazione congiunta dei ministri,le scelte "mirano a rimuovere barriere vecchie,abrogare la legisla- zione giordana discriminatoria e con- sentire uno sviluppo accelerato degli insediamenti sul territorio".