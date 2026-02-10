Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
10/02/2026 11:47
Ciclone Harry, bollette sospese 6 mesi 
  11.47                                 
 Ciclone Harry, bollette sospese 6 mesi 
 L'Arera ha approvato un provvedimento  
 d'urgenza che sospende per 6 mesi il   
 pagamento di bollette e avvisi di      
 pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti
 a favore delle popolazioni di Calabria,
 Sardegna e Sicilia colpite dal ciclone 
 Harry, a partire dal 18 gennaio 2026.  

 L'Autorità di regolazione ricorda che, 
 come già previsto per i mutui, per ac- 
 cedere alle agevolazioni i titolari    
 delle utenze dovranno farne richiesta  
 al proprio fornitore entro il 30/04.   

 Sospesi anche i distacchi per morosità.

Torna Indietro