11.47 Ciclone Harry, bollette sospese 6 mesi L'Arera ha approvato un provvedimento d'urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dal ciclone Harry, a partire dal 18 gennaio 2026. L'Autorità di regolazione ricorda che, come già previsto per i mutui, per ac- cedere alle agevolazioni i titolari delle utenze dovranno farne richiesta al proprio fornitore entro il 30/04. Sospesi anche i distacchi per morosità.