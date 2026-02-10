|
11.47
Ciclone Harry, bollette sospese 6 mesi
L'Arera ha approvato un provvedimento
d'urgenza che sospende per 6 mesi il
pagamento di bollette e avvisi di
pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti
a favore delle popolazioni di Calabria,
Sardegna e Sicilia colpite dal ciclone
Harry, a partire dal 18 gennaio 2026.
L'Autorità di regolazione ricorda che,
come già previsto per i mutui, per ac-
cedere alle agevolazioni i titolari
delle utenze dovranno farne richiesta
al proprio fornitore entro il 30/04.
Sospesi anche i distacchi per morosità.