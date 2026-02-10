Televideo.Rai.it

10/02/2026 19:10
Crans.Bertolaso:feriti "fuori pericolo" 
 Crans.Bertolaso:feriti "fuori pericolo"
 I feriti nel devastante rogo di Capo-  
 danno nel locale Constellation a Crans-
 Montana ricoverati a Milano sono       
 tutti "fuori imminente pericolo di     
 vita".I pazienti al Niguarda che erano 
 in terapia intensiva sono stati trasfe-
 riti nel reparto grandi ustioni. A ri- 
 ferirlo l'assessore al Welfare della   
 Regione Lombardia,Guido Bertolaso,par- 
 lando con i giornalisti a margine della
 seduta del Consiglio regionale.        

 Bertolaso ha aggiunto che ieri è stata 
 dimessa dall'ospedale la donna italo-  
 svizzera di 55 anni.

