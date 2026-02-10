19.10 Crans.Bertolaso:feriti "fuori pericolo" I feriti nel devastante rogo di Capo- danno nel locale Constellation a Crans- Montana ricoverati a Milano sono tutti "fuori imminente pericolo di vita".I pazienti al Niguarda che erano in terapia intensiva sono stati trasfe- riti nel reparto grandi ustioni. A ri- ferirlo l'assessore al Welfare della Regione Lombardia,Guido Bertolaso,par- lando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale. Bertolaso ha aggiunto che ieri è stata dimessa dall'ospedale la donna italo- svizzera di 55 anni.