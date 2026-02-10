|
19.10
Crans.Bertolaso:feriti "fuori pericolo"
I feriti nel devastante rogo di Capo-
danno nel locale Constellation a Crans-
Montana ricoverati a Milano sono
tutti "fuori imminente pericolo di
vita".I pazienti al Niguarda che erano
in terapia intensiva sono stati trasfe-
riti nel reparto grandi ustioni. A ri-
ferirlo l'assessore al Welfare della
Regione Lombardia,Guido Bertolaso,par-
lando con i giornalisti a margine della
seduta del Consiglio regionale.
Bertolaso ha aggiunto che ieri è stata
dimessa dall'ospedale la donna italo-
svizzera di 55 anni.