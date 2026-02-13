Televideo.Rai.it

13/02/2026 10:38
Piogge in Calabria, esondati due fiumi 
 L'ondata di maltempo sulla costa tirre-
 nica calabrese ha fatto esondare il    
 fiume Busento a Molino Irto, fra il ca-
 poluogo e Dipignano  e, fra Rende e Co-
 senza, il fiume Campagnano.            

 Alcune famiglie isolate, strade allaga-
 te, frane e smottamenti. Auto danneg-  
 giate dal fango e dall'acqua.          

 Criticità anche ad Aprigliano, sempre  
 nel Cosentino, dove ha ceduto la sede  
 stradale.Frane anche nelle Serre cosen-
 tine e in Presila; disagi sulla SS 107 
 Silana-Crotonese.

