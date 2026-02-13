10.38 Piogge in Calabria, esondati due fiumi L'ondata di maltempo sulla costa tirre- nica calabrese ha fatto esondare il fiume Busento a Molino Irto, fra il ca- poluogo e Dipignano e, fra Rende e Co- senza, il fiume Campagnano. Alcune famiglie isolate, strade allaga- te, frane e smottamenti. Auto danneg- giate dal fango e dall'acqua. Criticità anche ad Aprigliano, sempre nel Cosentino, dove ha ceduto la sede stradale.Frane anche nelle Serre cosen- tine e in Presila; disagi sulla SS 107 Silana-Crotonese.