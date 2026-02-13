|
10.38
Piogge in Calabria, esondati due fiumi
L'ondata di maltempo sulla costa tirre-
nica calabrese ha fatto esondare il
fiume Busento a Molino Irto, fra il ca-
poluogo e Dipignano e, fra Rende e Co-
senza, il fiume Campagnano.
Alcune famiglie isolate, strade allaga-
te, frane e smottamenti. Auto danneg-
giate dal fango e dall'acqua.
Criticità anche ad Aprigliano, sempre
nel Cosentino, dove ha ceduto la sede
stradale.Frane anche nelle Serre cosen-
tine e in Presila; disagi sulla SS 107
Silana-Crotonese.