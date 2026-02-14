|
12.45
Mattarella omaggia Deledda a Nuoro
"Donna di coraggio e grande talento".
Così il capo dello Stato, Mattarella,
per le celebrazioni a Nuoro dei 100
anni del conferimento del Nobel per la
Letteratura alla scrittrice sarda
Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871 e
morta a Roma nel 1936.
"Immenso il contributo fornito alla
cultura italiana dalla Sardegna e se-
gnatamente da Grazia Deledda e la sua
perenne modernità. Deledda,seconda don-
na al mondo e unica italiana a ricevere
il Nobel per la letteratura. Sposata
nel 1900,ebbe due figli: Franz e Marcus