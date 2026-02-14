12.45 Mattarella omaggia Deledda a Nuoro "Donna di coraggio e grande talento". Così il capo dello Stato, Mattarella, per le celebrazioni a Nuoro dei 100 anni del conferimento del Nobel per la Letteratura alla scrittrice sarda Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871 e morta a Roma nel 1936. "Immenso il contributo fornito alla cultura italiana dalla Sardegna e se- gnatamente da Grazia Deledda e la sua perenne modernità. Deledda,seconda don- na al mondo e unica italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Sposata nel 1900,ebbe due figli: Franz e Marcus