Televideo Regionale
14/02/2026 12:45
Mattarella omaggia Deledda a Nuoro 
  12.45                                 
 "Donna di coraggio e grande talento".  
 Così il capo dello Stato, Mattarella,  
 per le celebrazioni a Nuoro dei 100    
 anni del conferimento del Nobel per la 
 Letteratura alla scrittrice sarda      
 Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871 e
 morta a Roma nel 1936.                 

 "Immenso il contributo fornito alla    
 cultura italiana dalla Sardegna e se-  
 gnatamente da Grazia Deledda e la sua  
 perenne modernità. Deledda,seconda don-
 na al mondo e unica italiana a ricevere
 il Nobel per la letteratura. Sposata   
 nel 1900,ebbe due figli: Franz e Marcus

