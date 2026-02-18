Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
18/02/2026 12:43
MilanoCortina,bronzo dallo sci di fondo 
  12.43                                 
 MilanoCortina,bronzo dallo sci di fondo
 Elia Barp e Federico Pellegrino sono   
 medaglia di bronzo nella gara sprint a 
 tecnica libera a squadre dello sci di  
 fondo. Gli azzurri hanno chiuso a 3"3  
 dalla Norvegia, oro con il fuoriclasse 
 Johannes Klaebo ed Einar Hedegart. Ar- 
 gento agli Stati Uniti.                

 Aostano, 35 anni, Pellegrino è il vete-
 rano del fondo azzurro. Al collo, ha   
 già due argenti olimpici, nella sprint 
 a Pyeongchang e a Pechino. E' stato    
 campione del mondo a Lahti nel 2017. A 
 medaglia al suo esordio olimpico Barp, 
 23enne bellunese.

Torna Indietro