Milano-Cortina, bronzo da sci di fondo
Elia Barp e Federico Pellegrino sono
medaglia di bronzo nella gara sprint a
tecnica libera a squadre dello sci di
fondo. Gli azzurri hanno chiuso a 3"3
dalla Norvegia, oro con il fuoriclasse
Johannes Klaebo ed Einar Hedegart. Ar-
gento agli Stati Uniti.
Aostano, 35 anni, Pellegrino è il vete-
rano del fondo azzurro. Al collo, ha
già due argenti olimpici, nella sprint
a Pyeongchang e a Pechino. E' stato
campione del mondo a Lahti nel 2017. A
medaglia al suo esordio olimpico Barp,
23enne bellunese.