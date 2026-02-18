12.43 Milano-Cortina, bronzo da sci di fondo Elia Barp e Federico Pellegrino sono medaglia di bronzo nella gara sprint a tecnica libera a squadre dello sci di fondo. Gli azzurri hanno chiuso a 3"3 dalla Norvegia, oro con il fuoriclasse Johannes Klaebo ed Einar Hedegart. Ar- gento agli Stati Uniti. Aostano, 35 anni, Pellegrino è il vete- rano del fondo azzurro. Al collo, ha già due argenti olimpici, nella sprint a Pyeongchang e a Pechino. E' stato campione del mondo a Lahti nel 2017. A medaglia al suo esordio olimpico Barp, 23enne bellunese.