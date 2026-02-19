|
16.07
Trump apre Board:"Niente è più potente"
"Credo che non ci sia mai stato niente
di più potente e prestigioso". Così
il presidente Usa Trump ha aperto la
prima riunione del Board of Peace a
Washington. "Quello che stiamo facendo
è molto semplice: la pace. Parola fa-
cile da dire, difficile da produrre".
"Lavoriamo insieme per garantire un
futuro migliore alla popolazione di
Gaza, del Medio Oriente e del mondo
intero". "Non c'è nulla di più impor-
tante della pace e non c'è nulla di me-
no costoso della pace. Sapete,quando si
va in guerra,costa cento volte di più".