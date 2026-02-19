Televideo.Rai.it

Trump apre Board:"Niente è più potente" 
 "Credo che non ci sia mai stato niente 
 di più potente e prestigioso". Così    
 il presidente Usa Trump ha aperto la   
 prima riunione del Board of Peace a    
 Washington. "Quello che stiamo facendo 
 è molto semplice: la pace. Parola fa-  
 cile da dire, difficile da produrre".  

 "Lavoriamo insieme per garantire un    
 futuro migliore alla popolazione di    
 Gaza, del Medio Oriente e del mondo    
 intero". "Non c'è nulla di più impor-  
 tante della pace e non c'è nulla di me-
 no costoso della pace. Sapete,quando si
 va in guerra,costa cento volte di più".

