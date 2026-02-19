16.07 Trump apre Board:"Niente è più potente" "Credo che non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso". Così il presidente Usa Trump ha aperto la prima riunione del Board of Peace a Washington. "Quello che stiamo facendo è molto semplice: la pace. Parola fa- cile da dire, difficile da produrre". "Lavoriamo insieme per garantire un futuro migliore alla popolazione di Gaza, del Medio Oriente e del mondo intero". "Non c'è nulla di più impor- tante della pace e non c'è nulla di me- no costoso della pace. Sapete,quando si va in guerra,costa cento volte di più".