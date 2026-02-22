Televideo.Rai.it

22/02/2026 09:32
 Papa a parrocchia Roma:bello accogliere
 In visita alla parrocchia del Sacro    
 Cuore a Roma, il Papa ringrazia per l' 
 accoglienza ricevuta e aggiunge: "Quan-
 to è bello trovarci in un posto dove   
 tutti e tutte sono benvenuti. Vediamo  
 persone di tanti Paesi del mondo, tutti
 radunati qui, che rappresentano questa 
 unità e comunione, fratellanza. Questo 
 vivere insieme che solo Gesù può fare".

 Poi, nella parrocchia eretta ai tempi  
 del "mio predecessore Leone XIII" e "di
 don Bosco": ha una storia "che non è   
 solo del passato", ma che vive ancora  
 oggi "nel servizio e nella carità".

