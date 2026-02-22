9.32 Papa a parrocchia Roma:bello accogliere In visita alla parrocchia del Sacro Cuore a Roma, il Papa ringrazia per l' accoglienza ricevuta e aggiunge: "Quan- to è bello trovarci in un posto dove tutti e tutte sono benvenuti. Vediamo persone di tanti Paesi del mondo, tutti radunati qui, che rappresentano questa unità e comunione, fratellanza. Questo vivere insieme che solo Gesù può fare". Poi, nella parrocchia eretta ai tempi del "mio predecessore Leone XIII" e "di don Bosco": ha una storia "che non è solo del passato", ma che vive ancora oggi "nel servizio e nella carità".