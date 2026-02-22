|
9.32
Papa a parrocchia Roma:bello accogliere
In visita alla parrocchia del Sacro
Cuore a Roma, il Papa ringrazia per l'
accoglienza ricevuta e aggiunge: "Quan-
to è bello trovarci in un posto dove
tutti e tutte sono benvenuti. Vediamo
persone di tanti Paesi del mondo, tutti
radunati qui, che rappresentano questa
unità e comunione, fratellanza. Questo
vivere insieme che solo Gesù può fare".
Poi, nella parrocchia eretta ai tempi
del "mio predecessore Leone XIII" e "di
don Bosco": ha una storia "che non è
solo del passato", ma che vive ancora
oggi "nel servizio e nella carità".