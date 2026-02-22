Televideo.Rai.it

22/02/2026 13:54
Picchia madre e fugge, trovato morto 
 E' stato trovato nel mare di Civitanova
 Marche il corpo del ventenne che si è  
 buttato nelle acque del porto dopo aver
 aggredito la madre venerdì a Pollenza. 

 La sera in cui festeggiava i 20 anni,  
 il ragazzo ha litigato violentemente   
 con la madre e l'ha picchiata ferendola
 gravemente al viso.                    

 Poi si è allontanato da casa in macchi-
 na: l'auto è stata trovata al porto di 
 Civitanova. Le videocamere hanno ripre-
 so il momento in cui il ragazzo si è   
 gettato in acqua.

