13.54 Picchia madre e fugge, trovato morto E' stato trovato nel mare di Civitanova Marche il corpo del ventenne che si è buttato nelle acque del porto dopo aver aggredito la madre venerdì a Pollenza. La sera in cui festeggiava i 20 anni, il ragazzo ha litigato violentemente con la madre e l'ha picchiata ferendola gravemente al viso. Poi si è allontanato da casa in macchi- na: l'auto è stata trovata al porto di Civitanova. Le videocamere hanno ripre- so il momento in cui il ragazzo si è gettato in acqua.