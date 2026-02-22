|
13.54
Picchia madre e fugge, trovato morto
E' stato trovato nel mare di Civitanova
Marche il corpo del ventenne che si è
buttato nelle acque del porto dopo aver
aggredito la madre venerdì a Pollenza.
La sera in cui festeggiava i 20 anni,
il ragazzo ha litigato violentemente
con la madre e l'ha picchiata ferendola
gravemente al viso.
Poi si è allontanato da casa in macchi-
na: l'auto è stata trovata al porto di
Civitanova. Le videocamere hanno ripre-
so il momento in cui il ragazzo si è
gettato in acqua.