22/02/2026 22:00
Sondaggio: 60% disapprova operato Trump 
 A 2 giorni dal discorso sullo Stato    
 dell'Unione,e prima che la Corte Supre-
 ma bocciasse i dazi, alcuni sondaggi   
 riportano che la maggioranza degli     
 statunitensi disapprova la gestione del
 presidente Trump su inflazione,dazi,re-
 lazioni internazionali, immigrazione ed
 economia. Il 60% boccia il suo operato.

 Circa 2 intervistati su 3 bocciano     
 il lavoro di Trump sull'inflazione     
 (65%), mentre 6 su 10 esprimono giudizi
 negativi sui dazi sulle importazioni e 
 sulla politica estera. Sul confine con 
 Messico, 50% disapprova e 47% approva.

