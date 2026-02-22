|
22.00
Sondaggio: 60% disapprova operato Trump
A 2 giorni dal discorso sullo Stato
dell'Unione,e prima che la Corte Supre-
ma bocciasse i dazi, alcuni sondaggi
riportano che la maggioranza degli
statunitensi disapprova la gestione del
presidente Trump su inflazione,dazi,re-
lazioni internazionali, immigrazione ed
economia. Il 60% boccia il suo operato.
Circa 2 intervistati su 3 bocciano
il lavoro di Trump sull'inflazione
(65%), mentre 6 su 10 esprimono giudizi
negativi sui dazi sulle importazioni e
sulla politica estera. Sul confine con
Messico, 50% disapprova e 47% approva.