Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
23/02/2026 14:50
Conti:"Io meloniano? Libero da 40 anni" 
  14.50                                 
 Conti:"Io meloniano? Libero da 40 anni"
 "Quando c'era Renzi sono stato definito
 renziano, oggi meloniano, domani sarò  
 cinquestelliano .Per fortuna in questi 
 40 anni sono un uomo libero. Ci tengo  
 a essere indipendente nel mio lavoro.  
 sono un giullare,orgogliosamente faccio
 il giullare".Conti in conferenza stampa
 Meloni all'Ariston? "Non credo". Ma "se
 compra un biglietto, può venire come   
 qualsiasi cittadino italiano".         

 La premier torna a smentire:"Mia parte-
 cipazione è notizia inventata. Sanremo 
 saprà brillare senza ospiti immaginari.
 Non serve infilarci polemica politica".

Torna Indietro