Conti:"Io meloniano? Libero da 40 anni"
"Quando c'era Renzi sono stato definito
renziano, oggi meloniano, domani sarò
cinquestelliano .Per fortuna in questi
40 anni sono un uomo libero. Ci tengo
a essere indipendente nel mio lavoro.
sono un giullare,orgogliosamente faccio
il giullare".Conti in conferenza stampa
Meloni all'Ariston? "Non credo". Ma "se
compra un biglietto, può venire come
qualsiasi cittadino italiano".
La premier torna a smentire:"Mia parte-
cipazione è notizia inventata. Sanremo
saprà brillare senza ospiti immaginari.
Non serve infilarci polemica politica".