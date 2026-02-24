Televideo.Rai.it

Vannacci entra in gruppo sovranista Esn 
 Vannacci entra in gruppo sovranista Esn
 Il generale Vannacci entra ufficialmen-
 te in Esn, il gruppo sovranista creato 
 dal partito di ultradestra tedesco AfD.
 Lo ha annunciato il capogruppo Aust in 
 conferenza stampa a Bruxelles, aggiun- 
 gendo: "Puntiamo a un'eccellente colla-
 borazione". "Abbiamo discusso su punti 
 comuni e differenze, il risultato è    
 che abbiamo pochissime differenze ma   
 possiamo trovare un denominatore comune
 su politica economica e migratoria".   

 Vannacci: "Un onore,mi riconosco total-
 mente nei principi e ideali di questo  
 gruppo.Insieme faremo un grande lavoro"

