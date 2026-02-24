|
10.43
Vannacci entra in gruppo sovranista Esn
Il generale Vannacci entra ufficialmen-
te in Esn, il gruppo sovranista creato
dal partito di ultradestra tedesco AfD.
Lo ha annunciato il capogruppo Aust in
conferenza stampa a Bruxelles, aggiun-
gendo: "Puntiamo a un'eccellente colla-
borazione". "Abbiamo discusso su punti
comuni e differenze, il risultato è
che abbiamo pochissime differenze ma
possiamo trovare un denominatore comune
su politica economica e migratoria".
Vannacci: "Un onore,mi riconosco total-
mente nei principi e ideali di questo
gruppo.Insieme faremo un grande lavoro"