10.43 Vannacci entra in gruppo sovranista Esn Il generale Vannacci entra ufficialmen- te in Esn, il gruppo sovranista creato dal partito di ultradestra tedesco AfD. Lo ha annunciato il capogruppo Aust in conferenza stampa a Bruxelles, aggiun- gendo: "Puntiamo a un'eccellente colla- borazione". "Abbiamo discusso su punti comuni e differenze, il risultato è che abbiamo pochissime differenze ma possiamo trovare un denominatore comune su politica economica e migratoria". Vannacci: "Un onore,mi riconosco total- mente nei principi e ideali di questo gruppo.Insieme faremo un grande lavoro"