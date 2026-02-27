17.03 Milano,deraglia tram:un morto,25 feriti Il tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo. Il bilancio provvisorio: un morto e 25 feriti. Il mezzo dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio. I Vigili del fuoco in azione in Viale Vittorio Veneto. Diversi i feriti segnalati, che stanno ricevendo le prime cure del per- sonale sanitario.Uno dei passeggeri sa- rebbe rimasto incastrando nel convoglio e si sta lavorando per estrarlo dalle lamiere.