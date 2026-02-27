|
17.03
Milano,deraglia tram:un morto,25 feriti
Il tram numero 9 è deragliato a Milano
finendo contro un palazzo. Il bilancio
provvisorio: un morto e 25 feriti.
Il mezzo dopo essersi sganciato dalla
linea ferrata per cause ancora in corso
di accertamento, è andato a schiantarsi
sulla vetrina di un negozio. I Vigili
del fuoco in azione in Viale Vittorio
Veneto. Diversi i feriti segnalati, che
stanno ricevendo le prime cure del per-
sonale sanitario.Uno dei passeggeri sa-
rebbe rimasto incastrando nel convoglio
e si sta lavorando per estrarlo dalle
lamiere.