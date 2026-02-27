Televideo.Rai.it

27/02/2026 17:03
Milano,deraglia tram:un morto,25 feriti 
 Il tram numero 9 è deragliato a Milano 
 finendo contro un palazzo. Il bilancio 
 provvisorio: un morto e 25 feriti.     

 Il mezzo dopo essersi sganciato dalla  
 linea ferrata per cause ancora in corso
 di accertamento, è andato a schiantarsi
 sulla vetrina di un negozio. I Vigili  
 del fuoco in azione in Viale Vittorio  
 Veneto. Diversi i feriti segnalati, che
 stanno ricevendo le prime cure del per-
 sonale sanitario.Uno dei passeggeri sa-
 rebbe rimasto incastrando nel convoglio
 e si sta lavorando per estrarlo dalle  
 lamiere.

