21.50 Condannato a 22 anni per omicidio ex La Corte d'Assise di Trento ha condan- nato in primo grado a 22 anni di reclu- sione Ion Gavrila,49 anni,cittadino ro- meno,ritenuto colpevole di aver ucciso volontariamente l'ex compagna,Maria Ro- sca la sera del 30 gennaio del 2022 a Riva del Garda in Trentino. La donna, 46 anni, non si suicidò, ma fu gettata dalla finestra della loro abitazione in via Fiume. A incastrare l'uomo sono state le registrazioni del- la telecamera di videosorveglianza di un negozio e la perizia medico-legale che ha accertato la caduta di schiena.