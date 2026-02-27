Televideo.Rai.it

27/02/2026 21:50
Condannato a 22 anni per omicidio ex 
 Condannato a 22 anni per omicidio ex   
 La Corte d'Assise di Trento ha condan- 
 nato in primo grado a 22 anni di reclu-
 sione Ion Gavrila,49 anni,cittadino ro-
 meno,ritenuto colpevole di aver ucciso 
 volontariamente l'ex compagna,Maria Ro-
 sca la sera del 30 gennaio del 2022 a  
 Riva del Garda in Trentino.            

 La donna, 46 anni, non si suicidò, ma  
 fu gettata dalla finestra della loro   
 abitazione in via Fiume. A incastrare  
 l'uomo sono state le registrazioni del-
 la telecamera di videosorveglianza di  
 un negozio e la perizia medico-legale  
 che ha accertato la caduta di schiena.

