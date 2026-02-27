|
21.50
Condannato a 22 anni per omicidio ex
La Corte d'Assise di Trento ha condan-
nato in primo grado a 22 anni di reclu-
sione Ion Gavrila,49 anni,cittadino ro-
meno,ritenuto colpevole di aver ucciso
volontariamente l'ex compagna,Maria Ro-
sca la sera del 30 gennaio del 2022 a
Riva del Garda in Trentino.
La donna, 46 anni, non si suicidò, ma
fu gettata dalla finestra della loro
abitazione in via Fiume. A incastrare
l'uomo sono state le registrazioni del-
la telecamera di videosorveglianza di
un negozio e la perizia medico-legale
che ha accertato la caduta di schiena.