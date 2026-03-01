20.00 Serie A, 27° turno: Torino-Lazio 2-0 Scossa D'Aversa, al debutto sulla pan- china di un Toro depresso: stesa 2-0 la Lazio,che occupa un deludente 10°posto. Subito minaccioso Prati, al 21' granata avanti:tiro rimpallato di Zapata,Pelle- grini e Provedel poco reattivi, Simeone li brucia e insacca (Provstgaard salva oltre la linea). Il Cholito ci riprova al 24', unica chance biancoceleste con Zaccagni: Coco mura evitando il peggio. Raddoppio Toro al 53':cross Obrador,te- sta vincente di Zapata.Sussulto tardivo della Lazio: Paleari salva su Noslin e Romagnoli, occasione per Dele-Bashiru.