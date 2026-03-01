Televideo.Rai.it

01/03/2026 20:00
Serie A, 27° turno: Torino-Lazio 2-0 
 Scossa D'Aversa, al debutto sulla pan- 
 china di un Toro depresso: stesa 2-0 la
 Lazio,che occupa un deludente 10°posto.

 Subito minaccioso Prati, al 21' granata
 avanti:tiro rimpallato di Zapata,Pelle-
 grini e Provedel poco reattivi, Simeone
 li brucia e insacca (Provstgaard salva 
 oltre la linea). Il Cholito ci riprova 
 al 24', unica chance biancoceleste con 
 Zaccagni: Coco mura evitando il peggio.
 Raddoppio Toro al 53':cross Obrador,te-
 sta vincente di Zapata.Sussulto tardivo
 della Lazio: Paleari salva su Noslin e 
 Romagnoli, occasione per Dele-Bashiru.

