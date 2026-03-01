|
20.00
Serie A, 27° turno: Torino-Lazio 2-0
Scossa D'Aversa, al debutto sulla pan-
china di un Toro depresso: stesa 2-0 la
Lazio,che occupa un deludente 10°posto.
Subito minaccioso Prati, al 21' granata
avanti:tiro rimpallato di Zapata,Pelle-
grini e Provedel poco reattivi, Simeone
li brucia e insacca (Provstgaard salva
oltre la linea). Il Cholito ci riprova
al 24', unica chance biancoceleste con
Zaccagni: Coco mura evitando il peggio.
Raddoppio Toro al 53':cross Obrador,te-
sta vincente di Zapata.Sussulto tardivo
della Lazio: Paleari salva su Noslin e
Romagnoli, occasione per Dele-Bashiru.