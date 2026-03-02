|
3.15
Trump: la guerra durerà 4/5 settimane
La guerra contro l'Iran durerà anche
"quattro-cinque settimane" se necessa-
rio.Lo ha detto il presidente Trump,in
una breve intervista al New York Times.
"Non sarà difficile" per Israele e gli
Stati Uniti mantenere l'intensità del
la battaglia, ha detto, "abbiamo enormi
quantità di munizioni immagazzinate in
tutto il mondo in diversi paesi". Ma
certo questo potrebbe costare in termi-
ni di vite umane. La sua amministrazio-
ne si aspettava più vittime, sulla base
delle stime del Pentagono, ma "anche
tre sono troppe per quanto mi riguarda"