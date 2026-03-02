Televideo.Rai.it

02/03/2026 03:15
Trump: la guerra durerà 4/5 settimane 
 La guerra contro l'Iran durerà anche   
 "quattro-cinque settimane" se necessa- 
 rio.Lo ha detto il presidente Trump,in 
 una breve intervista al New York Times.

 "Non sarà difficile" per Israele e gli 
 Stati Uniti mantenere l'intensità del  
 la battaglia, ha detto, "abbiamo enormi
 quantità di munizioni immagazzinate in 
 tutto il mondo in diversi paesi". Ma   
 certo questo potrebbe costare in termi-
 ni di vite umane. La sua amministrazio-
 ne si aspettava più vittime, sulla base
 delle stime del Pentagono, ma "anche   
 tre sono troppe per quanto mi riguarda"

