3.15 Trump: la guerra durerà 4/5 settimane La guerra contro l'Iran durerà anche "quattro-cinque settimane" se necessa- rio.Lo ha detto il presidente Trump,in una breve intervista al New York Times. "Non sarà difficile" per Israele e gli Stati Uniti mantenere l'intensità del la battaglia, ha detto, "abbiamo enormi quantità di munizioni immagazzinate in tutto il mondo in diversi paesi". Ma certo questo potrebbe costare in termi- ni di vite umane. La sua amministrazio- ne si aspettava più vittime, sulla base delle stime del Pentagono, ma "anche tre sono troppe per quanto mi riguarda"