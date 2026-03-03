Televideo.Rai.it

03/03/2026 14:33
Medico che operò Domenico: "Io vittima" 
 "Le cose le ho fatte bene, sono io la  
 vittima". Così il cardiochirurgo Guido 
 Oppido che al Monaldi di Napoli ha ope-
 rato il piccolo Domenico, morto per un 
 trapianto con un cuore congelato. Il   
 medico, indagato per omicidio colposo, 
 ha parlato a "Lo Stato delle Cose", su 
 Rai 3, condotto da Massimo Giletti.    

 "Ho buttato 11 anni della mia vita per 
 operare bambini qui in Campania. Ne ho 
 operati 3.000. Ho provato ad aiutare i 
 figli degli altri". Cuore tolto prima  
 di accertare le condizioni di quello   
 nuovo? "Ne parleremo con i giudici".

