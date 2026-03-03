|
Medico che operò Domenico: "Io vittima"
"Le cose le ho fatte bene, sono io la
vittima". Così il cardiochirurgo Guido
Oppido che al Monaldi di Napoli ha ope-
rato il piccolo Domenico, morto per un
trapianto con un cuore congelato. Il
medico, indagato per omicidio colposo,
ha parlato a "Lo Stato delle Cose", su
Rai 3, condotto da Massimo Giletti.
"Ho buttato 11 anni della mia vita per
operare bambini qui in Campania. Ne ho
operati 3.000. Ho provato ad aiutare i
figli degli altri". Cuore tolto prima
di accertare le condizioni di quello
nuovo? "Ne parleremo con i giudici".