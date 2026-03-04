22.54 Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2 Pari show nella semifinale d'andata. Gli orobici si fanno preferire nel 1° tempo. Pasalic gira di testa e non va lontano dal bersaglio: nel finale (40') Zappacosta centra la traversa. La ri- presa si apre con la fiammata della La- zio: Dele-Bashiru e Maldini confeziona- no il triangolo che manda il nigeriano in gol (47'). Risposta immediata: botta di Samardzic, Provedel respinge,Pasalic è pronto (51').Stesso copione nel fina- le.Segna Dia dopo l'erroraccio di Pasa- lic (87'); risponde Musah a rimorchio sul centro di Sulemana (90').