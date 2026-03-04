Televideo.Rai.it

04/03/2026 22:54
Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2 
 Pari show nella semifinale d'andata.   

 Gli orobici si fanno preferire nel 1°  
 tempo. Pasalic gira di testa e non va  
 lontano dal bersaglio: nel finale (40')
 Zappacosta centra la traversa. La ri-  
 presa si apre con la fiammata della La-
 zio: Dele-Bashiru e Maldini confeziona-
 no il triangolo che manda il nigeriano 
 in gol (47'). Risposta immediata: botta
 di Samardzic, Provedel respinge,Pasalic
 è pronto (51').Stesso copione nel fina-
 le.Segna Dia dopo l'erroraccio di Pasa-
 lic (87'); risponde Musah a rimorchio  
 sul centro di Sulemana (90').

