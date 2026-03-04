|
22.54
Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2
Pari show nella semifinale d'andata.
Gli orobici si fanno preferire nel 1°
tempo. Pasalic gira di testa e non va
lontano dal bersaglio: nel finale (40')
Zappacosta centra la traversa. La ri-
presa si apre con la fiammata della La-
zio: Dele-Bashiru e Maldini confeziona-
no il triangolo che manda il nigeriano
in gol (47'). Risposta immediata: botta
di Samardzic, Provedel respinge,Pasalic
è pronto (51').Stesso copione nel fina-
le.Segna Dia dopo l'erroraccio di Pasa-
lic (87'); risponde Musah a rimorchio
sul centro di Sulemana (90').