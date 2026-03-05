|
9.50
Biennale 61, "tregua in mondo fragile"
Russia,Israele,Iran,Ucraina, un evento
collaterale dedicato a Gaza: la 61esima
Biennale di Venezia sarà, nelle parole
del presidente Buttafuoco, una "tregua"
in un mondo che oggi è in fiamme.
Lo ha detto a Repubblica:"La diplomazia
della bellezza è la speciale natura di
Venezia, città dove tutti i popoli si
sono incontrati".E la Biennale è "poli-
tica estera con grande responsabilità,
in fase delicatissima e fragile.Ci muo-
viamo con l'arte, e l'arte si misura
con i fatti.La Biennale è uno spazio di
convivenza per tutto il pianeta".