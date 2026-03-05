Televideo.Rai.it

05/03/2026 09:50
Biennale 61, "tregua in mondo fragile" 
 Russia,Israele,Iran,Ucraina, un evento 
 collaterale dedicato a Gaza: la 61esima
 Biennale di Venezia sarà, nelle parole 
 del presidente Buttafuoco, una "tregua"
 in un mondo che oggi è in fiamme.      

 Lo ha detto a Repubblica:"La diplomazia
 della bellezza è la speciale natura di 
 Venezia, città dove tutti i popoli si  
 sono incontrati".E la Biennale è "poli-
 tica estera con grande responsabilità, 
 in fase delicatissima e fragile.Ci muo-
 viamo con l'arte, e l'arte si misura   
 con i fatti.La Biennale è uno spazio di
 convivenza per tutto il pianeta".

