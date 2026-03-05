9.50 Biennale 61, "tregua in mondo fragile" Russia,Israele,Iran,Ucraina, un evento collaterale dedicato a Gaza: la 61esima Biennale di Venezia sarà, nelle parole del presidente Buttafuoco, una "tregua" in un mondo che oggi è in fiamme. Lo ha detto a Repubblica:"La diplomazia della bellezza è la speciale natura di Venezia, città dove tutti i popoli si sono incontrati".E la Biennale è "poli- tica estera con grande responsabilità, in fase delicatissima e fragile.Ci muo- viamo con l'arte, e l'arte si misura con i fatti.La Biennale è uno spazio di convivenza per tutto il pianeta".