07/03/2026 12:02
Sci, bis Laura Pirovano in Val di Fassa 
 Sci, bis Laura Pirovano in Val di Fassa
 Ancora Laura Pirovano strepitosa in Val
 di Fassa. La trentina concede il bis   
 nella seconda libera e torna sul gradi-
 no più alto del podio a distanza di 24 
 ore. Un podio, peraltro, strettissimo: 
 l'azzurra, Cornelia Huetter e Corinne  
 Suter sono 'compresse' in 5 centesimi. 
 Staccata la quarta, Breezy Johnson, a  
 64 centesimi.Nicol Delago è nona (oltre
 1" dalla vetta),undicesima Sofia Goggia

 La seconda vittoria in Coppa del Mondo 
 per Laura Pirovano è anche il suo 2°   
 podio: prima di questo weekend, tanti  
 piazzamenti ma senza acuto.

