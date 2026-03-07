|
12.02
Sci, bis Laura Pirovano in Val di Fassa
Ancora Laura Pirovano strepitosa in Val
di Fassa. La trentina concede il bis
nella seconda libera e torna sul gradi-
no più alto del podio a distanza di 24
ore. Un podio, peraltro, strettissimo:
l'azzurra, Cornelia Huetter e Corinne
Suter sono 'compresse' in 5 centesimi.
Staccata la quarta, Breezy Johnson, a
64 centesimi.Nicol Delago è nona (oltre
1" dalla vetta),undicesima Sofia Goggia
La seconda vittoria in Coppa del Mondo
per Laura Pirovano è anche il suo 2°
podio: prima di questo weekend, tanti
piazzamenti ma senza acuto.