12.02 Sci, bis Laura Pirovano in Val di Fassa Ancora Laura Pirovano strepitosa in Val di Fassa. La trentina concede il bis nella seconda libera e torna sul gradi- no più alto del podio a distanza di 24 ore. Un podio, peraltro, strettissimo: l'azzurra, Cornelia Huetter e Corinne Suter sono 'compresse' in 5 centesimi. Staccata la quarta, Breezy Johnson, a 64 centesimi.Nicol Delago è nona (oltre 1" dalla vetta),undicesima Sofia Goggia La seconda vittoria in Coppa del Mondo per Laura Pirovano è anche il suo 2° podio: prima di questo weekend, tanti piazzamenti ma senza acuto.