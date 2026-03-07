Televideo.Rai.it

07/03/2026 16:42
Imprese: da guerra rischi e rincari 
  16.42                                 
 Imprese: da guerra rischi e rincari    
 La guerra in Medio Oriente "espone a   
 rischi 27,8 mld di euro manifatturiero 
 italiano e 15,9 mld di import di beni  
 energetici, con possibili ripercussioni
 su crescita e investimenti delle impre-
 se". Così Confartigianato. Principali  
 mercati Emirati e Arabia Saudita, poi, 
 in forte espansione, Kuwait e Libano.  
 Imprese lombarde in testa, il doppio e 
 davanti a quelle toscane, poi Emilia   
 Romagna e Friuli Venezia Giulia.       

 La Cgia calcola 7,2 mld di rincari per 
 le imprese in elettricità e +2,6 mld in
 gas, +13,5% rispetto al 2025.

