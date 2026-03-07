16.42 Imprese: da guerra rischi e rincari La guerra in Medio Oriente "espone a rischi 27,8 mld di euro manifatturiero italiano e 15,9 mld di import di beni energetici, con possibili ripercussioni su crescita e investimenti delle impre- se". Così Confartigianato. Principali mercati Emirati e Arabia Saudita, poi, in forte espansione, Kuwait e Libano. Imprese lombarde in testa, il doppio e davanti a quelle toscane, poi Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. La Cgia calcola 7,2 mld di rincari per le imprese in elettricità e +2,6 mld in gas, +13,5% rispetto al 2025.