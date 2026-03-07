|
16.42
Imprese: da guerra rischi e rincari
La guerra in Medio Oriente "espone a
rischi 27,8 mld di euro manifatturiero
italiano e 15,9 mld di import di beni
energetici, con possibili ripercussioni
su crescita e investimenti delle impre-
se". Così Confartigianato. Principali
mercati Emirati e Arabia Saudita, poi,
in forte espansione, Kuwait e Libano.
Imprese lombarde in testa, il doppio e
davanti a quelle toscane, poi Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia.
La Cgia calcola 7,2 mld di rincari per
le imprese in elettricità e +2,6 mld in
gas, +13,5% rispetto al 2025.