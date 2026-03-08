|
12.05
Carocarburante,Codacons:tagliare accise
Continua l'ondata di rincari per i car-
buranti sulla rete italiana, denuncia
il Codacons.
La benzina al self ha superato quota
1,8 euro in Basilicata, Calabria, Valle
dì Aosta, Sicilia e nelle province au-
tonome di Trento e di Bolzano.Il diesel
ha raggiunto'soglia psicologica'2 euro.
In alcuni impianti autostradali gasolio
sopra i 2,5 euro e in alcuni casi quasi
a 2,6, come sulla A4 e sulla A28. Coda-
cons chiede al governo di tagliare le
accise per almeno 15 centesimi al litro