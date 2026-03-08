Televideo.Rai.it

08/03/2026 12:05
Carocarburante,Codacons:tagliare accise 
 Continua l'ondata di rincari per i car-
 buranti sulla rete italiana, denuncia  
 il Codacons.                           

 La benzina al self ha superato quota   
 1,8 euro in Basilicata, Calabria, Valle
 dì Aosta, Sicilia e nelle province au- 
 tonome di Trento e di Bolzano.Il diesel
 ha raggiunto'soglia psicologica'2 euro.

 In alcuni impianti autostradali gasolio
 sopra i 2,5 euro e in alcuni casi quasi
 a 2,6, come sulla A4 e sulla A28. Coda-
 cons chiede al governo di tagliare le  
 accise per almeno 15 centesimi al litro

