12.05 Carocarburante,Codacons:tagliare accise Continua l'ondata di rincari per i car- buranti sulla rete italiana, denuncia il Codacons. La benzina al self ha superato quota 1,8 euro in Basilicata, Calabria, Valle dì Aosta, Sicilia e nelle province au- tonome di Trento e di Bolzano.Il diesel ha raggiunto'soglia psicologica'2 euro. In alcuni impianti autostradali gasolio sopra i 2,5 euro e in alcuni casi quasi a 2,6, come sulla A4 e sulla A28. Coda- cons chiede al governo di tagliare le accise per almeno 15 centesimi al litro