12.40 Sci,a Elena Curtoni superG Val di Fassa La valanga rosa cala il tris in Val di Fassa. Dopo la doppietta di Laura Piro- vano nelle libere di venerdì e sabato, arriva il successo di Elena Curtoni nel superG. La valtellinese torna alla vit- toria in Coppa del Mondo che le mancava dal dicembre 2022 (è la quarta comples- siva, 2 in libera e 2 in superG). E sul podio (prima volta in carriera) fa fe- sta anche Asja Zenere, terza per un so- lo centesimo dietro la norvegese Lie. Altre due azzurre nelle 10: Laura Piro- vano è ottava, Sofia Goggia nona.Rober- ta Melesi è dodicesima.