Sci,a Elena Curtoni superG Val di Fassa
La valanga rosa cala il tris in Val di
Fassa. Dopo la doppietta di Laura Piro-
vano nelle libere di venerdì e sabato,
arriva il successo di Elena Curtoni nel
superG. La valtellinese torna alla vit-
toria in Coppa del Mondo che le mancava
dal dicembre 2022 (è la quarta comples-
siva, 2 in libera e 2 in superG). E sul
podio (prima volta in carriera) fa fe-
sta anche Asja Zenere, terza per un so-
lo centesimo dietro la norvegese Lie.
Altre due azzurre nelle 10: Laura Piro-
vano è ottava, Sofia Goggia nona.Rober-
ta Melesi è dodicesima.