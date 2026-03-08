Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
08/03/2026 12:40
Sci,a Elena Curtoni superG Val di Fassa 
 La valanga rosa cala il tris in Val di 
 Fassa. Dopo la doppietta di Laura Piro-
 vano nelle libere di venerdì e sabato, 
 arriva il successo di Elena Curtoni nel
 superG. La valtellinese torna alla vit-
 toria in Coppa del Mondo che le mancava
 dal dicembre 2022 (è la quarta comples-
 siva, 2 in libera e 2 in superG). E sul
 podio (prima volta in carriera) fa fe- 
 sta anche Asja Zenere, terza per un so-
 lo centesimo dietro la norvegese Lie.  

 Altre due azzurre nelle 10: Laura Piro-
 vano è ottava, Sofia Goggia nona.Rober-
 ta Melesi è dodicesima.

