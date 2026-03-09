Televideo.Rai.it

09/03/2026 12:55
Mattarella: "Donne dato molto a Patria" 
 Al Quirinale si celebra la Giornata    
 Internazionale della Donna, che cade   
 ogni anno l'8 marzo e che ieri ha visto
 svariati eventi organizzati nel mondo. 
 Presente anche il premier Meloni.      

 Il voto alle donne nel 1946 fu "un'au- 
 tentica rivoluzione": fine "discrimina-
 zione ed emarginazione". E "i diritti  
 valevano per donne e uomini. Donne han-
 no dato molto alla parità". Così il    
 presidente Mattarella. "Oggi donne ai  
 vertici dello Stato, ma quanti talenti 
 perduti". Poi: "Depurare mentalità di- 
 storta che porta a violenza di genere".

