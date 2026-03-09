12.55 Mattarella: "Donne dato molto a Patria" Al Quirinale si celebra la Giornata Internazionale della Donna, che cade ogni anno l'8 marzo e che ieri ha visto svariati eventi organizzati nel mondo. Presente anche il premier Meloni. Il voto alle donne nel 1946 fu "un'au- tentica rivoluzione": fine "discrimina- zione ed emarginazione". E "i diritti valevano per donne e uomini. Donne han- no dato molto alla parità". Così il presidente Mattarella. "Oggi donne ai vertici dello Stato, ma quanti talenti perduti". Poi: "Depurare mentalità di- storta che porta a violenza di genere".