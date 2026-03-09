|
12.55
Mattarella: "Donne dato molto a Patria"
Al Quirinale si celebra la Giornata
Internazionale della Donna, che cade
ogni anno l'8 marzo e che ieri ha visto
svariati eventi organizzati nel mondo.
Presente anche il premier Meloni.
Il voto alle donne nel 1946 fu "un'au-
tentica rivoluzione": fine "discrimina-
zione ed emarginazione". E "i diritti
valevano per donne e uomini. Donne han-
no dato molto alla parità". Così il
presidente Mattarella. "Oggi donne ai
vertici dello Stato, ma quanti talenti
perduti". Poi: "Depurare mentalità di-
storta che porta a violenza di genere".