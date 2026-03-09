Televideo.Rai.it

09/03/2026 22:44
Posticipo Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1 
 Con un gol nel recupero la Lazio piega 
 2-1 il Sassuolo all'Olimpico.          

 Pronti-via e Lazio avanti: bella fuga  
 di Isaksen che entra in area e calcia, 
 Idzes respinge,palla a Maldini che sal-
 ta un difensore e deposita nella porta 
 vuota (2').Al 35' pareggia il Sassuolo:
 Laurienté scambia con Thorstvedt e poi 
 'fulmina' Motta con un gran destro al  
 'sette'. Nella ripresa il tiro-cross di
 Garcia sulla traversa.Isaksen, tutto   
 solo, manda alto. Nel recupero la Lazio
 passa: cross Cancellieri, Muric esce a 
 vuoto e Marusic di testa fa 2-1 (92').

