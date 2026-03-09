|
22.44
Posticipo Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1
Con un gol nel recupero la Lazio piega
2-1 il Sassuolo all'Olimpico.
Pronti-via e Lazio avanti: bella fuga
di Isaksen che entra in area e calcia,
Idzes respinge,palla a Maldini che sal-
ta un difensore e deposita nella porta
vuota (2').Al 35' pareggia il Sassuolo:
Laurienté scambia con Thorstvedt e poi
'fulmina' Motta con un gran destro al
'sette'. Nella ripresa il tiro-cross di
Garcia sulla traversa.Isaksen, tutto
solo, manda alto. Nel recupero la Lazio
passa: cross Cancellieri, Muric esce a
vuoto e Marusic di testa fa 2-1 (92').