22.44 Posticipo Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1 Con un gol nel recupero la Lazio piega 2-1 il Sassuolo all'Olimpico. Pronti-via e Lazio avanti: bella fuga di Isaksen che entra in area e calcia, Idzes respinge,palla a Maldini che sal- ta un difensore e deposita nella porta vuota (2').Al 35' pareggia il Sassuolo: Laurienté scambia con Thorstvedt e poi 'fulmina' Motta con un gran destro al 'sette'. Nella ripresa il tiro-cross di Garcia sulla traversa.Isaksen, tutto solo, manda alto. Nel recupero la Lazio passa: cross Cancellieri, Muric esce a vuoto e Marusic di testa fa 2-1 (92').