Mafia,arresto dirigente Regione Sicilia
Assieme al figlio del boss di Favara
(Agrigento) Carmelo Vetro,in carcere il
dirigente regionale Sicilia Giancarlo
Teresi, accusato di aver fornito lavori
a una società del mafioso in cambio di
soldi. S'ipotizza "corruzione aggravata
dall'aver favorito Cosa Nostra".
Teresi è dirigente regionale del Dipar-
timento Infrastrutture e Mobilità. In-
dagato anche l'ex superburocrate della
sanità siciliana Salvatore Iacolino per
"concorso esterno in associazione ma-
fiosa".Iacolino, ex parlamentare Ue,ora
è direttore del Policlinico di Messina.