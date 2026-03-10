Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
10/03/2026 11:00
Mafia,arresto dirigente Regione Sicilia 
  11.00                                 
 Mafia,arresto dirigente Regione Sicilia
 Assieme al figlio del boss di Favara   
 (Agrigento) Carmelo Vetro,in carcere il
 dirigente regionale Sicilia Giancarlo  
 Teresi, accusato di aver fornito lavori
 a una società del mafioso in cambio di 
 soldi. S'ipotizza "corruzione aggravata
 dall'aver favorito Cosa Nostra".       

 Teresi è dirigente regionale del Dipar-
 timento Infrastrutture e Mobilità. In- 
 dagato anche l'ex superburocrate della 
 sanità siciliana Salvatore Iacolino per
 "concorso esterno in associazione ma-  
 fiosa".Iacolino, ex parlamentare Ue,ora
 è direttore del Policlinico di Messina.

Torna Indietro