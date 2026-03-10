11.00 Mafia,arresto dirigente Regione Sicilia Assieme al figlio del boss di Favara (Agrigento) Carmelo Vetro,in carcere il dirigente regionale Sicilia Giancarlo Teresi, accusato di aver fornito lavori a una società del mafioso in cambio di soldi. S'ipotizza "corruzione aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra". Teresi è dirigente regionale del Dipar- timento Infrastrutture e Mobilità. In- dagato anche l'ex superburocrate della sanità siciliana Salvatore Iacolino per "concorso esterno in associazione ma- fiosa".Iacolino, ex parlamentare Ue,ora è direttore del Policlinico di Messina.