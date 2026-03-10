11.48 Famiglia Bosco, "bimbi non in adozione" In seguito agli attacchi e minacce sui social, è stata innalzata la vigilanza nei confronti della presidente del Tri- bunale dei minori dell'Aquila, Angrisa- no, finita sotto i riflettori dopo aver disposto la sospensione della responsa- bilità genitoriale nei confronti di Na- than e Catherine, cosiddetta "Famiglia del bosco", e il conseguente allontana- mento dei 3 figli dalla casa-famiglia. Sulle voci circolate sul rischio di "adozione" dei bimbi, il Garante Infan- zia Regione Abruzzo: "Nessun rischio, solo separazione temporanea di tutela".