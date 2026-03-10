|
Famiglia Bosco, "bimbi non in adozione"
In seguito agli attacchi e minacce sui
social, è stata innalzata la vigilanza
nei confronti della presidente del Tri-
bunale dei minori dell'Aquila, Angrisa-
no, finita sotto i riflettori dopo aver
disposto la sospensione della responsa-
bilità genitoriale nei confronti di Na-
than e Catherine, cosiddetta "Famiglia
del bosco", e il conseguente allontana-
mento dei 3 figli dalla casa-famiglia.
Sulle voci circolate sul rischio di
"adozione" dei bimbi, il Garante Infan-
zia Regione Abruzzo: "Nessun rischio,
solo separazione temporanea di tutela".