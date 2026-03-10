Televideo.Rai.it

10/03/2026 11:48
Famiglia Bosco, "bimbi non in adozione" 
 In seguito agli attacchi e minacce sui 
 social, è stata innalzata la vigilanza 
 nei confronti della presidente del Tri-
 bunale dei minori dell'Aquila, Angrisa-
 no, finita sotto i riflettori dopo aver
 disposto la sospensione della responsa-
 bilità genitoriale nei confronti di Na-
 than e Catherine, cosiddetta "Famiglia 
 del bosco", e il conseguente allontana-
 mento dei 3 figli dalla casa-famiglia. 

 Sulle voci circolate sul rischio di    
 "adozione" dei bimbi, il Garante Infan-
 zia Regione Abruzzo: "Nessun rischio,  
 solo separazione temporanea di tutela".

