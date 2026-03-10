Televideo.Rai.it

10/03/2026 12:22
Mattarella: oggi vuole violare diritto 
 Mattarella: oggi vuole violare diritto 
 Il Presidente Mattarella stigmatizza la
 "nuova pretesa" di "abbattere gli impe-
 gni assunti dopo la seconda guerra mon-
 diale per dare ordine ai rapporti in-  
 ternazionali. La pretesa -aggiunge- è  
 di agire al di fuori delle regole di   
 Stati e organismi sovranazionali, ero- 
 dendo sovranità dei primi e crescente  
 ruolo positivo dei secondi".           

 Mattarella era a Firenze per una laurea
 honoris causa: "La cultura e la scienza
 sono per natura aperte, non pretendono 
 di possedere verità assolute. Questo   
 rese possibile la nostra Costituzione".

