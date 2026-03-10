12.22 Mattarella:oggi si vuol violare diritto Il Presidente Mattarella stigmatizza la "nuova pretesa" di "abbattere gli impe- gni assunti dopo la seconda guerra mon- diale per dare ordine ai rapporti in- ternazionali. La pretesa -aggiunge- è di agire al di fuori delle regole di Stati e organismi sovranazionali, ero- dendo sovranità dei primi e crescente ruolo positivo dei secondi". Mattarella era a Firenze per una laurea honoris causa: "La cultura e la scienza sono per natura aperte, non pretendono di possedere verità assolute. Questo rese possibile la nostra Costituzione".