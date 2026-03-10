|
12.22
Mattarella:oggi si vuol violare diritto
Il Presidente Mattarella stigmatizza la
"nuova pretesa" di "abbattere gli impe-
gni assunti dopo la seconda guerra mon-
diale per dare ordine ai rapporti in-
ternazionali. La pretesa -aggiunge- è
di agire al di fuori delle regole di
Stati e organismi sovranazionali, ero-
dendo sovranità dei primi e crescente
ruolo positivo dei secondi".
Mattarella era a Firenze per una laurea
honoris causa: "La cultura e la scienza
sono per natura aperte, non pretendono
di possedere verità assolute. Questo
rese possibile la nostra Costituzione".