Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
11/03/2026 09:30
Droni Iran su aeroporto Dubai, 4 feriti 
   9.30                                 
 Droni Iran su aeroporto Dubai, 4 feriti
 Due droni sono caduti vicino all'aero- 
 porto di Dubai,ferendo quattro persone.
 Ma il traffico aereo è continuato rego-
 larmente, ha dichiarato il governo di  
 Dubai, mentre l'Iran continua con gli  
 attacchi contro i Paesi del Golfo.     

 Le persone rimaste ferite sono due cit-
 tadini ghanesi,un bengalese e un india-
 no. L'attacco ha provocato un impatto  
 violento con caduta di frammenti. Atti-
 vati i protocolli di emergenza, con    
 squadre di soccorso e difesa aerea. Lo 
 scalo di Dubai è uno dei più trafficati
 al mondo per il traffico internazionale

Torna Indietro