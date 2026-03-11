9.30 Droni Iran su aeroporto Dubai, 4 feriti Due droni sono caduti vicino all'aero- porto di Dubai,ferendo quattro persone. Ma il traffico aereo è continuato rego- larmente, ha dichiarato il governo di Dubai, mentre l'Iran continua con gli attacchi contro i Paesi del Golfo. Le persone rimaste ferite sono due cit- tadini ghanesi,un bengalese e un india- no. L'attacco ha provocato un impatto violento con caduta di frammenti. Atti- vati i protocolli di emergenza, con squadre di soccorso e difesa aerea. Lo scalo di Dubai è uno dei più trafficati al mondo per il traffico internazionale