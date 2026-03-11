|
9.30
Droni Iran su aeroporto Dubai, 4 feriti
Due droni sono caduti vicino all'aero-
porto di Dubai,ferendo quattro persone.
Ma il traffico aereo è continuato rego-
larmente, ha dichiarato il governo di
Dubai, mentre l'Iran continua con gli
attacchi contro i Paesi del Golfo.
Le persone rimaste ferite sono due cit-
tadini ghanesi,un bengalese e un india-
no. L'attacco ha provocato un impatto
violento con caduta di frammenti. Atti-
vati i protocolli di emergenza, con
squadre di soccorso e difesa aerea. Lo
scalo di Dubai è uno dei più trafficati
al mondo per il traffico internazionale