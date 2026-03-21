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21/03/2026 10:55
E' la Giornata mondiale sindrome Down 
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 E' la Giornata mondiale sindrome Down  
 Un bambino ogni 1.000-1.100 nati in    
 tutto il mondo nasce con la trisomia   
 21 (sindrome di Down), un'anomalia     
 cromosomica presente da sempre nella   
 natura umana,diffusa in tutte le regio-
 ni del mondo e che generalmente ha di- 
 verse conseguenze sullo stile di ap-   
 prendimento, sulle caratteristiche fi- 
 siche o sulla salute.                  

 Ogni anno, secondo l'Onu, 3mila/5mila  
 bambini nascono con questa anomalia    
 cromosomica. In Italia vi sono 38mila/ 
 40mila persone Down: un caso ogni 1.200
 nati e circa 500 nuove nascite all'anno

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