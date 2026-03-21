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10.55
E' la Giornata mondiale sindrome Down
Un bambino ogni 1.000-1.100 nati in
tutto il mondo nasce con la trisomia
21 (sindrome di Down), un'anomalia
cromosomica presente da sempre nella
natura umana,diffusa in tutte le regio-
ni del mondo e che generalmente ha di-
verse conseguenze sullo stile di ap-
prendimento, sulle caratteristiche fi-
siche o sulla salute.
Ogni anno, secondo l'Onu, 3mila/5mila
bambini nascono con questa anomalia
cromosomica. In Italia vi sono 38mila/
40mila persone Down: un caso ogni 1.200
nati e circa 500 nuove nascite all'anno