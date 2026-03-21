10.55 E' la Giornata mondiale sindrome Down Un bambino ogni 1.000-1.100 nati in tutto il mondo nasce con la trisomia 21 (sindrome di Down), un'anomalia cromosomica presente da sempre nella natura umana,diffusa in tutte le regio- ni del mondo e che generalmente ha di- verse conseguenze sullo stile di ap- prendimento, sulle caratteristiche fi- siche o sulla salute. Ogni anno, secondo l'Onu, 3mila/5mila bambini nascono con questa anomalia cromosomica. In Italia vi sono 38mila/ 40mila persone Down: un caso ogni 1.200 nati e circa 500 nuove nascite all'anno