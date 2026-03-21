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19.57
Serie A, 30° turno: Milan-Torino 3-2
Il Milan riscatta il ko con la Lazio e
torna secondo. Torino battuto 3-2.
Buon avvio del Toro: Prati e Vlasic non
trovano la porta, Ismajli trova la mano
di Maignan. Si sveglia il Milan. Rabiot
impegna Paleari, che poi viene sorpreso
da fuori di Pavlovic (37').Maignan sal-
va su Zapata,si oppone col palo a Vla-
sic, ma capitola sul tap-in di Simeone
(44'). Ripresa. Modric-Pulisic-Rabiot e
Milan avanti (54'). A ruota Fofana buca
Paleari (56').Maignan nega il bis a Si-
meone. Contatto Pavlovic-Simeone (Var),
Vlasic trasforma il rigore (83').