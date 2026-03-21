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21/03/2026 19:57
Serie A, 30° turno: Milan-Torino 3-2 
  19.57                                 
 Serie A, 30° turno: Milan-Torino 3-2   
 Il Milan riscatta il ko con la Lazio e 
 torna secondo. Torino battuto 3-2.     

 Buon avvio del Toro: Prati e Vlasic non
 trovano la porta, Ismajli trova la mano
 di Maignan. Si sveglia il Milan. Rabiot
 impegna Paleari, che poi viene sorpreso
 da fuori di Pavlovic (37').Maignan sal-
 va su Zapata,si oppone col  palo a Vla-
 sic, ma capitola sul tap-in di Simeone 
 (44'). Ripresa. Modric-Pulisic-Rabiot e
 Milan avanti (54'). A ruota Fofana buca
 Paleari (56').Maignan nega il bis a Si-
 meone. Contatto Pavlovic-Simeone (Var),
 Vlasic trasforma il rigore (83').

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