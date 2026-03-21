19.57 Serie A, 30° turno: Milan-Torino 3-2 Il Milan riscatta il ko con la Lazio e torna secondo. Torino battuto 3-2. Buon avvio del Toro: Prati e Vlasic non trovano la porta, Ismajli trova la mano di Maignan. Si sveglia il Milan. Rabiot impegna Paleari, che poi viene sorpreso da fuori di Pavlovic (37').Maignan sal- va su Zapata,si oppone col palo a Vla- sic, ma capitola sul tap-in di Simeone (44'). Ripresa. Modric-Pulisic-Rabiot e Milan avanti (54'). A ruota Fofana buca Paleari (56').Maignan nega il bis a Si- meone. Contatto Pavlovic-Simeone (Var), Vlasic trasforma il rigore (83').