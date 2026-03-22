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22/03/2026 12:45
Carburanti, ancora rincari alla pompa 
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 Carburanti, ancora rincari alla pompa  
 Non si fermano i rincari dei carburanti
 con i listini alla pompa del gasolio   
 che, rispetto a ieri, registrano un    
 incremento generalizzato sulla rete con
 prezzo medio a 1,976 euro al litro.Ben-
 zina su a 1,717 euro/l. In autostrada: 
 diesel a 2,045 euro/l,verde 1,781 a l. 

 Così Codacons,sulla base dei dati re-  
 gionali pubblicati stamani dal Mimit.In
 alcune regioni i listini del gasolio al
 self sempre di più vicini alla soglia  
 dei 2 euro al litro. Prezzi più alti in
 Campania, Calabria, Molise. Causa: cre-
 scita prezzo industriale dei carburanti

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