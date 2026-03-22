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Carburanti, ancora rincari alla pompa
Non si fermano i rincari dei carburanti
con i listini alla pompa del gasolio
che, rispetto a ieri, registrano un
incremento generalizzato sulla rete con
prezzo medio a 1,976 euro al litro.Ben-
zina su a 1,717 euro/l. In autostrada:
diesel a 2,045 euro/l,verde 1,781 a l.
Così Codacons,sulla base dei dati re-
gionali pubblicati stamani dal Mimit.In
alcune regioni i listini del gasolio al
self sempre di più vicini alla soglia
dei 2 euro al litro. Prezzi più alti in
Campania, Calabria, Molise. Causa: cre-
scita prezzo industriale dei carburanti