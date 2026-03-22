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22/03/2026 17:00
Calcio, successi di Atalanta e Lazio 
  17.00                                 
 Calcio, successi di Atalanta e Lazio   
 L'Atalanta batte 1-0 il Verona; colpo  
 della Lazio a Bologna (0-2). Ecco      
 l'esito delle partite delle 15. Per gli
 scaligeri una classifica sempre più    
 drammatica.                            

 A Bergamo, l'Hellas si difende, ma al  
 37' capitola: Zappacosta indovina l'an-
 golo lontano, per Montipò nulla da fare
 Per l'Atalanta 3 punti per avvicinarsi 
 alla Zona Europa. A Bologna partita in-
 trigante:traversa di Moro al 21', Ma-  
 rusic martella sulla fascia destra. C'è
 intensità. Nella Lazio, Taylor è il    
 match winner con una doppietta.

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