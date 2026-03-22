22/03/2026 17:00 Calcio, successi di Atalanta e Lazio 17.00 Calcio, successi di Atalanta e Lazio L'Atalanta batte 1-0 il Verona; colpo della Lazio a Bologna (0-2). Ecco l'esito delle partite delle 15. Per gli scaligeri una classifica sempre più drammatica. A Bergamo, l'Hellas si difende, ma al 37' capitola: Zappacosta indovina l'an- golo lontano, per Montipò nulla da fare Per l'Atalanta 3 punti per avvicinarsi alla Zona Europa. A Bologna partita in- trigante:traversa di Moro al 21', Ma- rusic martella sulla fascia destra. C'è intensità. Nella Lazio, Taylor è il match winner con una doppietta.