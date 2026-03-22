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17.00
Calcio, successi di Atalanta e Lazio
L'Atalanta batte 1-0 il Verona; colpo
della Lazio a Bologna (0-2). Ecco
l'esito delle partite delle 15. Per gli
scaligeri una classifica sempre più
drammatica.
A Bergamo, l'Hellas si difende, ma al
37' capitola: Zappacosta indovina l'an-
golo lontano, per Montipò nulla da fare
Per l'Atalanta 3 punti per avvicinarsi
alla Zona Europa. A Bologna partita in-
trigante:traversa di Moro al 21', Ma-
rusic martella sulla fascia destra. C'è
intensità. Nella Lazio, Taylor è il
match winner con una doppietta.