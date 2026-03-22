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22/03/2026 17:45
Roma, troupe Rai aggredita da anarchici 
  17.45                                 
 Roma, troupe Rai aggredita da anarchici
 Una troupe Rai, del Tg regionale del   
 Lazio, è stata aggredita nel quartiere 
 romano del Quadraro dove un operatore e
 un assistente stavano facendo riprese  
 di alcuni stabili occupati da militanti
 L'aggressione arriva due giorni dopo la
 morte di 2 attivisti che in un casolare
 del Parco degli Acquedotti stavano pre-
 parando una bomba.                     

 Un operatore medicato in ospedale e le 
 attrezzature danneggiate, fa sapere una
 nota Rai che stigmatizza il "fatto     
 inaccettabile che colpisce anche il di-
 ritto dei cittadini a essere informati"

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