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17.45
Roma, troupe Rai aggredita da anarchici
Una troupe Rai, del Tg regionale del
Lazio, è stata aggredita nel quartiere
romano del Quadraro dove un operatore e
un assistente stavano facendo riprese
di alcuni stabili occupati da militanti
L'aggressione arriva due giorni dopo la
morte di 2 attivisti che in un casolare
del Parco degli Acquedotti stavano pre-
parando una bomba.
Un operatore medicato in ospedale e le
attrezzature danneggiate, fa sapere una
nota Rai che stigmatizza il "fatto
inaccettabile che colpisce anche il di-
ritto dei cittadini a essere informati"