17.45 Roma, troupe Rai aggredita da anarchici Una troupe Rai, del Tg regionale del Lazio, è stata aggredita nel quartiere romano del Quadraro dove un operatore e un assistente stavano facendo riprese di alcuni stabili occupati da militanti L'aggressione arriva due giorni dopo la morte di 2 attivisti che in un casolare del Parco degli Acquedotti stavano pre- parando una bomba. Un operatore medicato in ospedale e le attrezzature danneggiate, fa sapere una nota Rai che stigmatizza il "fatto inaccettabile che colpisce anche il di- ritto dei cittadini a essere informati"