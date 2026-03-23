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23/03/2026 00:48
Referendum, affluenza record al 46.07% 
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 Referendum, affluenza record al 46.07% 
 Affluenza record per il referendum sul-
 la riforma della giustizia: alle 23 di 
 ieri il dato definitivo è 46,07% dei   
 votanti, secondo i rilevamenti ufficia-
 li del sito Eligendo del Viminale.     

 Un primo giorno che supera le  aspetta-
 tive, trainato dal Centro Nord con Emi-
 lia-Romagna in testa al 53,70% seguita 
 da Toscana (52,49%) e Liguria 48,18%.  

 Bassa l'affluenza al sud con la Sicilia
 al 34,94%. I seggi riapriranno oggi    
 dalle 7 fino alle 15. Subito dopo  ini-
 zierà lo spoglio.

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