|
0.48
Referendum, affluenza record al 46.07%
Affluenza record per il referendum sul-
la riforma della giustizia: alle 23 di
ieri il dato definitivo è 46,07% dei
votanti, secondo i rilevamenti ufficia-
li del sito Eligendo del Viminale.
Un primo giorno che supera le aspetta-
tive, trainato dal Centro Nord con Emi-
lia-Romagna in testa al 53,70% seguita
da Toscana (52,49%) e Liguria 48,18%.
Bassa l'affluenza al sud con la Sicilia
al 34,94%. I seggi riapriranno oggi
dalle 7 fino alle 15. Subito dopo ini-
zierà lo spoglio.