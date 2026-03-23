15.00 Referendum,chiusi i seggi.Ora exit poll Si sono chiusi alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma della giusti- zia. Partito lo soglio delle schede. Ora gli exit poll e poi le proiezioni. Affluenza da record per il quesito.Alle 23 di ieri il dato era del 46,07% dei votanti, secondo i rilevamenti ufficia- li del sito Eligendo del Viminale. Dati oltre le aspettative, trainati dal Centro Nord con Emilia-Romagna in testa al 53,70% seguita da Toscana (52,49%) e Liguria (48,18%). Bassa al sud con la Sicilia 34,94%.