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15.00
Referendum,chiusi i seggi.Ora exit poll
Si sono chiusi alle 15 i seggi per il
referendum sulla riforma della giusti-
zia. Partito lo soglio delle schede.
Ora gli exit poll e poi le proiezioni.
Affluenza da record per il quesito.Alle
23 di ieri il dato era del 46,07% dei
votanti, secondo i rilevamenti ufficia-
li del sito Eligendo del Viminale.
Dati oltre le aspettative, trainati dal
Centro Nord con Emilia-Romagna in testa
al 53,70% seguita da Toscana (52,49%) e
Liguria (48,18%). Bassa al sud con la
Sicilia 34,94%.