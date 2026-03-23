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23/03/2026 15:00
Referendum,chiusi i seggi.Ora exit poll 
  15.00                                 
 Referendum,chiusi i seggi.Ora exit poll
 Si sono chiusi alle 15 i seggi per il  
 referendum sulla riforma della giusti- 
 zia. Partito lo soglio delle schede.   
 Ora gli exit poll e poi le proiezioni. 

 Affluenza da record per il quesito.Alle
 23 di ieri il dato era del 46,07% dei  
 votanti, secondo i rilevamenti ufficia-
 li del sito Eligendo del Viminale.     

 Dati oltre le aspettative, trainati dal
 Centro Nord con Emilia-Romagna in testa
 al 53,70% seguita da Toscana (52,49%) e
 Liguria (48,18%). Bassa al sud con la  
 Sicilia 34,94%.

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