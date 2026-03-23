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15.20
Referendum,affluenza parziale al 58,51%
L'affluenza parziale è al 58,51%, quan-
do sono state state scrutinate 15.941
sezioni su 61.533.
E' il dato pubblicato su Eligendo, sito
Viminale, in costante aggiornamento.
Lo spoglio delle schede del referendum
sulla riforma della giustizia comincia-
to subito dopo la chiusura dei seggi.
Ieri alle 23 il dato record di 46,07%,
trainato soprattutto dal Nord e Centro
Italia: Emilia-Romagna prima al 53,70%.
Più bassa l'affluenza al Sud e ultima
la Sicilia con il 34,94%.