15.20 Referendum,affluenza parziale al 58,51% L'affluenza parziale è al 58,51%, quan- do sono state state scrutinate 15.941 sezioni su 61.533. E' il dato pubblicato su Eligendo, sito Viminale, in costante aggiornamento. Lo spoglio delle schede del referendum sulla riforma della giustizia comincia- to subito dopo la chiusura dei seggi. Ieri alle 23 il dato record di 46,07%, trainato soprattutto dal Nord e Centro Italia: Emilia-Romagna prima al 53,70%. Più bassa l'affluenza al Sud e ultima la Sicilia con il 34,94%.