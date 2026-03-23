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23/03/2026 15:20
Referendum,affluenza parziale al 58,51% 
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 Referendum,affluenza parziale al 58,51%
 L'affluenza parziale è al 58,51%, quan-
 do sono state state scrutinate 15.941  
 sezioni su 61.533.                     

 E' il dato pubblicato su Eligendo, sito
 Viminale, in costante aggiornamento.   
 Lo spoglio delle schede del referendum 
 sulla riforma della giustizia comincia-
 to subito dopo la chiusura dei seggi.  

 Ieri alle 23 il dato record di 46,07%, 
 trainato soprattutto dal Nord e Centro 
 Italia: Emilia-Romagna prima al 53,70%.
 Più bassa l'affluenza al Sud e ultima  
 la Sicilia con il 34,94%.

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