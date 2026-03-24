|
15.30
Nel 2025 più organi donati e trapianti
Anche nel 2025 le donazioni di organo
e i trapianti risultano in crescita in
Italia: 2.164 donazioni (+3,2%) e 4.697
trapianti effettuati (+1,2%).
Aumenta, nei dati del Centro nazionale
trapianti, il numero di chi nega il
consenso alla donazione al momento di
rinnovare la carta d'identità. Sono so-
prattutto i 18-30enni a rifiutarsi.
Veneto, Toscana e Piemonte le Regioni
con più donatori, ampiamente sopra la
media nazionale. Molto sotto ma in cre-
scita Basilicata, Puglia e Campania.