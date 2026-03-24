15.30 Nel 2025 più organi donati e trapianti Anche nel 2025 le donazioni di organo e i trapianti risultano in crescita in Italia: 2.164 donazioni (+3,2%) e 4.697 trapianti effettuati (+1,2%). Aumenta, nei dati del Centro nazionale trapianti, il numero di chi nega il consenso alla donazione al momento di rinnovare la carta d'identità. Sono so- prattutto i 18-30enni a rifiutarsi. Veneto, Toscana e Piemonte le Regioni con più donatori, ampiamente sopra la media nazionale. Molto sotto ma in cre- scita Basilicata, Puglia e Campania.