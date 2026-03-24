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24/03/2026 15:30
Nel 2025 più organi donati e trapianti 
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 Nel 2025 più organi donati e trapianti 
 Anche nel 2025 le donazioni di organo  
 e i trapianti risultano in crescita in 
 Italia: 2.164 donazioni (+3,2%) e 4.697
 trapianti effettuati (+1,2%).          

 Aumenta, nei dati del Centro nazionale 
 trapianti, il numero di chi nega il    
 consenso alla donazione al momento di  
 rinnovare la carta d'identità. Sono so-
 prattutto i 18-30enni a rifiutarsi.    

 Veneto, Toscana e Piemonte le Regioni  
 con più donatori, ampiamente sopra la  
 media nazionale. Molto sotto ma in cre-
 scita Basilicata, Puglia e Campania.

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