9.50 Ancora maltempo,scatta l'allerta gialla L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia porta precipitazioni, nevicate e un deciso rinforzo dei venti. La Protezione Civile ha diramato l'al- lerta gialla su varie zone di nove Re- gioni: Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basi- licata e Calabria. Sull'Italia venti di burrasca, mareg- giate e nevicate anche a quote collina- ri dal Centro-Nord al Sud. Un'intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porta temporali sparsi.