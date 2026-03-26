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26/03/2026 09:50
Ancora maltempo,scatta l'allerta gialla 
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 Ancora maltempo,scatta l'allerta gialla
 L'ondata di maltempo che sta investendo
 l'Italia porta precipitazioni, nevicate
 e un deciso rinforzo dei venti.        

 La Protezione Civile ha diramato l'al- 
 lerta gialla su varie zone di nove Re- 
 gioni: Emilia Romagna, Lazio, Umbria,  
 Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basi- 
 licata e Calabria.                     

 Sull'Italia venti di burrasca, mareg-  
 giate e nevicate anche a quote collina-
 ri dal Centro-Nord al Sud. Un'intensa  
 perturbazione fredda alimentata da aria
 artica porta temporali sparsi.

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