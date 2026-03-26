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Ancora maltempo,scatta l'allerta gialla
L'ondata di maltempo che sta investendo
l'Italia porta precipitazioni, nevicate
e un deciso rinforzo dei venti.
La Protezione Civile ha diramato l'al-
lerta gialla su varie zone di nove Re-
gioni: Emilia Romagna, Lazio, Umbria,
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basi-
licata e Calabria.
Sull'Italia venti di burrasca, mareg-
giate e nevicate anche a quote collina-
ri dal Centro-Nord al Sud. Un'intensa
perturbazione fredda alimentata da aria
artica porta temporali sparsi.